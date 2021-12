O número de farmácias que realizam testes comparticipados à covid-19 subiu desde o início do mês de 630 para mais de 900, tendo sido alcançado na sexta-feira o máximo diário de despistes, cerca de 73 mil.

Temos continuado a bater recordes atrás de recordes. Na sexta-feira passada, fizemos mais de 73 mil testes nas farmácias”, adiantou à Lusa a presidente da Associação Nacional das Farmácias (ANF), Ema Paulino.

Pode verificar todas as farmácias que realizam testes comparticipados através do site do Infarmed.

Segundo a presidente da ANF, para este incremento da testagem do coronavírus SARS-CoV-2 tem contribuído o aumento do número de farmácias que estão a realizar testes rápidos de antigénio (TRAg) de uso profissional gratuitos desde que o Ministério da Saúde aumentou, em 03 de dezembro, a comparticipação de 10 para 15 euros.

Desde que houve a atualização do valor, subiu das 630 para praticamente 900, o que é um aumento bastante significativo”, avançou Ema Paulino, ao adiantar que, além disso, muitas farmácias já “estão a conseguir fazer mais testes”.

De acordo com a responsável da ANF, há ainda um “grupo significativo de farmácias” que está a aguardar a autorização para passar a fazer estes testes comparticipados, o que vai permitir aumentar a capacidade de testagem, principalmente para os períodos que serão de maior procura, caso dos dias que antecedem o Natal e o Ano Novo.

Em relação aos autotestes adquiridos nas farmácias, Ema Paulino adiantou que continua a existir uma “libertação controlada” (rateio), face à grande procura, com algumas farmácias a estabelecerem limites do número por pessoa.