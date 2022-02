O maior fabricante mundial de semi-condutores comprometeu-se a cumprir as proibições de venda à Rússia decretadas pelos EUA e por Taiwan. A TSCM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) está "totalmente empenhada em cumprir as novas regras de controlo de exportação anunciadas", declarou a empresa, que é responsável por mais de metade do mercado global de chips feitos por encomenda.

"A empresa também tem em vigor um rigoroso sistema de controlo das exportações, incluindo um processo de avaliação e revisão robusto para assegurar que as restrições de controlo das exportações são seguidas", acrescentou um porta-voz da empresa.

Depois do departamento de comércio dos EUA ter anunciado mais restrições generalizadas às exportações de tecnologia para a Rússia, também o governo de Taiwan anunciou a proibição de venda de produtor tecnológicos, como chips e outros componentes eletrónicos com alto valor-acrescentado. Segundo o Ministério da Economia de Taiwan, citado pelo Financial Times, as exportações diretas de semicondutores de Taiwan para a Rússia têm pouco peso. No entanto, os componentes eletrónicos fabricados na ilha entram na cadeia de valor de inúmeros produtos que acabam por ser vendidos à Rússia por empresas de outros países, que são clientes da TSMC. Com as novas regras de controlo, equipamentos que incorporem semi-condutores da TSMC deixam de poder ser vendidos à Rússia, sob pena do respetivo fabricante ficar, também, impedido de comprar ao produtor de Taiwan.

Recorde-se que há uma escassez global de semi-condutrores, que tem perturbado uma série de indústrias por todo o mundo, desde fabricantes de telemóveis e consolas de jogos até à produção de automóveis e computadores.