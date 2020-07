Um tribunal de Istambul condenou esta sexta-feira quatro ativistas dos direitos humanos, incluindo dois ex-responsáveis da Amnistia Internacional (AI) Turquia, a penas de prisão por atividades “terroristas”, divulgou a organização não-governamental (ONG) internacional.

O ex-presidente e agora presidente honorário da AI Turquia, Taner Kiliç, foi condenado a seis anos e três meses de prisão por “pertencer a um grupo terrorista”, enquanto Idil Eser, antiga diretora-executiva da AI Turquia, foi condenada a dois anos e um mês de prisão por “ajudar uma organização terrorista”, indicou a ONG, citada pelas agências internacionais.

Taner Kiliç e Idil Eser integram um grupo de 11 ativistas e defensores de direitos humanos que foram acusados pela justiça turca de terrorismo.

Segundo informou na quinta-feira a AI, decorreu em Istambul a última audiência do julgamento destes ativistas, um processo que foi iniciado há três anos.

Outros dois ativistas foram condenados com a mesma pena de Idil Eser, enquanto os restantes sete, incluindo um cidadão alemão e outro sueco, foram absolvidos, informou a AI, através da rede social Twitter.

"É escandaloso. Acusações absurdas. Nenhuma prova”, reagiu Andrew Gardner, investigador para a AI Turquia, também na rede social Twitter.

So here it is. After 3 years and 12 hearings. Absurd allegations. Pro-government media smear campaign. Taner detained for 14 months 8 other rights defenders detained for 4. The court will make up its mind. Verdict due 3pm.