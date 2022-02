O primeiro-ministro indiano, Narnedra Modi, telefonou esta noite a Vladimir Putin, para pedir "a cessação imediata da violência" na Ucrânia. Após dirigir uma reunião especial do governo indiano, focada na crise no Leste europeu, Modi manteve a cautela, recusando-se a condenar o ataque russo ao país vizinho. Mas, de acordo com a informação divulgada pelo seu gabinete, pediu a Putin "esforços concertados de todas as partes para retomar o caminho das negociações e do diálogo diplomático".

Segundo a mesma declaração oficial, Putin aproveitou o telefonema para por Modi a par dos desenvolvimentos no terreno, e o chefe do governo indiano reiterou a sua "convicção de longa data de que as divergências entre a Rússia e o grupo da OTAN só podem ser resolvidas através de um diálogo honesto e sincero". "Os líderes concordaram que os seus funcionários e equipas diplomáticas continuariam a manter contactos regulares sobre questões de interesse atual", acrescentou a declaração.

Biden reconhece que posição da Índia não é clara

O presidente dos EUA, Joe Biden, está a tentar puxar a Índia para a frente de democracias anti-Rússia, mas a posição de Nova Deli mantém-se cautelosa e ambígua. Biden admitiu, na sua conferência de imprensa desta quinta-feira, que os Estados Unidos estão "em consulta com a Índia" sobre a questão da Ucrânia e Rússia. Mas acrescentou que a posição indiana ainda não está definida. Em resposta a uma pergunta sobre se a Índia está "totalmente em sintonia" com Washington, Biden foi vago: "Não resolvemos isso completamente".

Na quinta-feira, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, manteve uma conversa telefónica com o ministro dos Negócios Estrangeiros (MNE) indiano S. Jaishankar. O chefe da diplomacia sublinhou a importância de uma "forte resposta colectiva" à invasão russa da Ucrânia. Segundo o porta-voz do Departamento do Estado, “Blinken salientou a importância de uma forte resposta colectiva para condenar a invasão da Rússia e apelar à retirada imediata e ao cessar-fogo".

Blinken escreveu um tweet frisando essa necessidade de unidade das democracias, e em resposta o seu homólogo indiano escreveu na mesma rede social: "Apreciei o telefonema do @SecBlinken. Discutimos os desenvolvimentos em curso na Ucrânia e as suas implicações".

Apesar de ser um importante parceiro dos Estados Unidos em questões de defesa - uma parceria que se reforçou nos últimos vinte anos - a Rússia mantém há muitas décadas uma relação próxima com a Rússia. E ainda recentemente, num encontro entre Putin e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, foi reafirmada a amizade entre os dois países, reforçada por volumosas vendas de equipamento militar russo à Índia.

Em Nova Deli, está a ser levado a sério um aviso deixado por Biden na sua última declaração. O presidente norte-americano avisou que Putin deve ser tratado como um “pária” e que qualquer país que o apoie ficará marcado por essa associação. Um aviso que parece dirigido ao Paquistão e à Índia.

No caso do Paquistão, o presidente Imran Khan estava em Moscovo quando começou a ofensiva russa. Entretanto, Putin já voltou esta quinta-feira a falar por telefone com o seu homólogo. Quanto à Índia, tem sido muito cautelosa, fazendo apelos à paz mas sem tomar qualquer lado.