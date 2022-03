O Papa Francisco deixou, esta segunda-feira, uma mensagem de força e esperança, para os jovens que estão a organizar a Jornada Mundial da Juventude, que ocorrerá em Lisboa, em agosto de 2023.

Numa carta dirigida aos jovens portugueses, o pontífice começou por recordar o momento de guerra que o mundo está a atravessar.

"Andamos de crise em crise. Saímos de uma crise pandémica, entrámos numa crise económica e agora estamos na crise da guerra, que é um dos piores males que pode acontecer", lê-se no documento, que apela para que os jovens se unam para vencer as dificuldades e preparem a Jornada Mundial da Juventude como um "evento jovem, fresco, um evento com vida, com força".