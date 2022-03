A maioria dos especialistas não acredita na probabilidade de uma Terceira Guerra Mundial. Mas os desenvolvimentos da invasão russa da Ucrânia fazem os próprios intervenientes verbalizar esse cenário.

Foi o próprio Joe Biden que justificou, há cerca de duas semanas e ainda antes da invasão, que os EUA não poderiam entrar em conflito direto com a Rússia, sob pena de desencadear a Terceira Guerra Mundial. O mesmo risco estaria em causa se o Ocidente em bloco, através a NATO, entrasse no conflito - o que já foi dito que só acontecerá caso as tropas russas ultrapassem as fronteiras ucranianas para países que façam parte da Aliança Atlântica.

O que pensa Vladimir Putin? Sabemos o que já pensou.

"Não creio que alguém sobreviva a um conflito assim". Esta foi a resposta que o presidente russo deu a Oliver Stone a 4 de julho de 2015, por ocasião do documentário "As Entrevistas de Putin", realizado pelo norte-americano, que ficou conhecido por filmes como "Platoon" ou "Nascido a 4 de Julho". Pode ver esse momento a partir do minuto 07:20 no vídeo abaixo.

Naquela altura, era importante para Vladimir Putin, "prevenir as ações unilaterais", algo que parece estar a acontecer agora, numa tensão que tem a Rússia como ator principal, depois de uma invasão que a comunidade internacional considera ilegal, classificando-a de violação da integridade territorial de um país, a Ucrânia.

"Por isso propusemos um trabalho em conjunto no sistema de mísseis antibalísticos", disse Putin há sete anos.

Apesar de assumir uma posição aparentemente mais pacífica, Vladimir Putin passa todos os quatro episódios numa postura distante, e respondendo sempre em russo.

A dada altura, quando questionado por Oliver Stone sobre se os Estados Unidos sairiam por cima de um conflito entre as duas potências, o presidente russo foi taxativo: "Não".

A Rússia iniciou a invasão da Ucrânia há nove dias.