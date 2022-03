A cidade de Sumy foi atacada durante a noite . Um ataque aéreo russo destruiu casas e atingiu vários civis, incluindo duas crianças . De acordo com o último balanço das autoridades ucranianas, morreram 21 pessoas.

Em Kiev, a noite foi novamente de combates na periferia e o sistema de defesa antiaérea intercetou vários projetéis dirigidos ao centro da capital ucraniana. As autoridades já distribuíram dezenas de milhares de armas a civis, preparando-os para os combates na rua, e há cada vez mais barricadas na cidade.

O cessar-fogo começou em Sumy, às 8:00 , com uma hora de atraso, e começaram a ser retirados civis pelos corredores humanitários em autocarros e carros.

Para Mariupol, que continua cercada pelas tropas russas, seguiram 30 autocarros para retirar civis através dos corredores humanitários que foram autorizados. Segundo o porta-voz do ministro, Oleg Nikolenko, a rota de evacuação foi bombardeada entre Zaporizhzhia e Mariupol. Fala mesmo em "violação de cessar-fogo".

Enquanto em algumas cidades decorre o cessar-fogo para a retirada de civis, em Zhytomyr, no norte do país, as tropas russas estão a bombardear infraestruturas civis e habitacionais.