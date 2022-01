Perto de 60.000 crianças com idades entre os 5 e os 11 anos foram vacinadas contra a covid-19 no sábado, de acordo com os dados avançados neste domingo pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Concretamente, são mais 59.243 menores vacinados do que na sexta-feira. No total, receberam já a primeira dose da vacina 255.330 crianças desta faixa etária.

Os números de hoje só serão conhecidos na segunda-feira, dia em que milhares de alunos regressam às aulas após as férias natalícias, estendidas devido à semana de contenção.

Relativamente à dose de reforço, mais 33.482 utentes foram vacinados nas últimas 24 horas, elevando o total para 3.309.384 milhões.

Relatório diário de vacinaç... by TVI24