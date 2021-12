Os nove pescadores que estavam desde o dia 19 em isolamento profilático a bordo da embarcação “Nossa”, em Viana do Castelo, desembarcaram esta quinta-feira, depois da autorização das autoridades de saúde.

O capitão de porto e comandante da Polícia Marítima de Viana do Castelo, Silva Lampreia, disse à Lusa que a autorização do delegado de saúde para os pescadores saírem do barco chegou “entre as 09:00 e as 10:00”.

Contactado pela Lusa, o delegado de saúde de Viana do Castelo, Luís Delgado, referiu que os testes à covid-19 realizados na quarta-feira “foram todos negativos”, pelo que foi emitida a respetiva autorização de desembarque.

“Já comunicámos essa autorização à Capitania de Viana do Castelo, ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e ao armador da embarcação”, acrescentou.

Os nove homens estiveram em isolamento, a bordo da embarcação de pesca costeira, dotada de uma instalação sanitária, atracada no porto de Viana do Castelo, desde o dia 19, após quatro casos de infeção provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2.

Na segunda-feira, após a confirmação do terceiro caso de infeção a bordo, Luís Delgado reconheceu que “as condições da embarcação não são as melhores”, mas defendeu que “em termos de saúde pública” aquela solução “é a mais indicada”, neste caso.

“Se os tripulantes forem para as suas casas mais se propaga a doença”, sublinhou.

Nesse mesmo dia, o capitão de porto e comandante da Polícia Marítima de Viana do Castelo, Silva Lampreia, referiu que “o primeiro caso de covid-19 foi confirmado no dia 16, ainda a embarcação de pesca de Viana do Castelo navegava a 430 milhas a oeste do porto de Viana do Castelo”.

Segundo Silva Lampreia, “o pescador infetado acabaria por ser retirado, no dia 18, por meios aéreos, acionados pelo CODU Mar, para um hospital do Porto, face ao agravamento das suas condições de saúde, tendo, entretanto, recebido alta médica e sido enviado para casa do armador para recuperar da doença”.

Dos nove tripulantes que continuavam a bordo, três são portugueses e seis indonésios.