O episódio desta semana de Acredite Se Quiser mostra uma salina de sal cor-de-rosa na Ucrânia. A empresa de extração de sal "Galit" é a última a recolher o mineral que possui uma cor tão distinta graças à ação de algas no lago Lemuriyske.

Do cor-de-rosa, o episódio viaja até à Bósnia para mostrar uma mulher que pintou a vida toda de vermelho. Nem os antigos alunos da escola primária onde deu aulas escaparam.

Também os polvos parecem ter um vínculo inato com cores, como mostram cientistas que investigam o sono destes animais. Num vídeo, é posssível ver um polvo a mudar as cores do seu corpo à medida que vai encontrando outros animais durante o seu sonho.