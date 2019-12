Daniel Craig é 007 em "Sem Tempo para morrer"

James Bond está de regresso com o 25º filme, que será também o último de Daniel Craig a representar o espião mais famoso do mundo.

Num filme realizado por Cary Joji Fukunaga, Rami Malek vai interpretar o papel de vilão.

Sobre "Cinebox"

Todos os destaques do cartaz nacional, as novidades do circuito internacional e muitas entrevistas exclusivas estão garantidos, todas as semanas, no magazine de cinema da TVI24.

O Cinebox é um dos programas pioneiros da TVI24, com edição e apresentação de Vítor Moura e Maria João Rosa.