Quer provar que não traíu a namorada

No «A Tarde é Sua», ex-concorrente do «First Dates» submete-se ao teste da Máquina da Verdade para reconquistar a namorada que o acusa de traição.

Sobre "A Tarde é Sua"

«A Tarde é Sua» é o programa em direto nas tardes da TVI, apresentado por Fátima Lopes.



Tomando como referencial, a surpresa e emoção da natureza humana, este programa enquadra-se na linha dos grandes talk-shows, promovendo conversas, momentos muito marcados pelo drama e emoção, dando a conhecer novos protagonistas da sociedade portuguesa.



Numa emissão apresentada por Fátima Lopes fica garantido o tom cordial, animado e vivo de bons momentos partilhados entre todos. Os temas centram-se em todas as áreas da sociedade: a família, dos afetos e da saúde, famosos, frivolidades.



Moda e as grandes polémicas da atualidade vão também fazer parte dos conteúdos do programa.



Nas entrevistas de Fátima Lopes pretende-se, sobretudo, que o desfecho de cada conversa faça emergir o lado positivo da experiência de cada convidado, assumindo-se esta como uma lição moral, um exemplo de vida ou um modelo a seguir, porque «A Tarde é Sua»!