Acredite se Quiser: meninas e mulheres com cancro desfilam em solidariedade

Em mais uma edição de Acredite Se Quiser, o jornalista da TVI, Marco António visitou temas relacionados com a finitude. Começando na Tunísia e num desfile relacionado com o cancro, este episódio também passa pela Rússia, onde uma mulher com 83 anos não se quer reformar.