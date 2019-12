«Anjos de Charlie» estão de volta ao grande ecrã

Kristen Stewart, Jane Kano e Elena Houghlin embarcam numa perigosa missão global, na nova adaptação de «Anjos de Charlie». O filme conta com Airana Grande, Miley Cyrus e Lana Del Rey no tema principal da banda sonora

Sobre "Cinebox"

Todos os destaques do cartaz nacional, as novidades do circuito internacional e muitas entrevistas exclusivas estão garantidos, todas as semanas, no magazine de cinema da TVI24.

O Cinebox é um dos programas pioneiros da TVI24, com edição e apresentação de Vítor Moura e Maria João Rosa.