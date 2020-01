A história do advogado que enfrentou um gigante da indústria química

Em "Dark Waters", Mark Ruffalo enfrenta em tribunal um gigante da indústria química com nenhum respeito pelo ambiente e pelas pessoas.

Com a realização de Todd Haynes, esta é a história de uma "verdade envenenada".

O elenco conta com Mark Ruffalo, Anne Hathaway e Tim Robbins nos principais papéis.

