Rotulada pelo jornal The New York Times como a série mais vista em todo o mundo, Baywatch (Marés Vivas em português) estreou-se em 1989, com estrelas como David Hasselhoff e Pamela Anderson.

Para muitos dos atores, a inclusão das mulheres ao lado dos homens fez da série uma pioneira na luta pela igualdade de direitos. A popularidade do título levou mesmo à realização de um filme.

O filho de David Hasselhoff conta como sofreu com a série.