Decorreu esta noite a cerimónia dos Globos de Ouro, uma noite recheada para Sam Mendes.

O realizador recebeu o globo de Melhor Realizador e viu o seu filme "1917" levar o galardão de Melhor Filme.

Levou a melhor sobre "O Irlandês", realizado por Martin Scorsese, para a plataforma Netflix.

A longa-metragem sobre a primeira guerra mundial, que estreia em Portugal a 23 de janeiro, bateu ainda "Joker", "Marriage Story" e "Os Dois Papas".

Apesar de não ter levado para casa o globo de Melhor Realizador, Quentin Tarantino foi o outro grande vencedor da noite. Ganhou a estatueta para Melhor Argumento e "Era uma vez… em Hollywood" venceu o globo na categoria de comédia ou musical.

Joaquin Phoenix arrecadou o globo de Melhor Ator pela sua interpretação de “Joker” e Renée Zellweger o de Melhor Atriz no filme dramático "Judy".

Sobre "Diário da Manhã"

De 2ª a 6ª feira, a partir das 07:00 da manhã, este é o programa diário que lhe dá toda a síntese da informação que precisa para começar o seu dia.



Patrícia Matos dá-lhe conta das primeiras notícias que marcam o dia.



Aqui, mantemo-lo informado permanentemente sobre o estado do trânsito, as condições meteorológicas do dia e o mercado da bolsa.



Um programa dinâmico, com ligações em direto a vários pontos do país e ainda com a presença de convidados em estúdio que comentam a atualidade.

E porque contamos com o espectador, se for o primeiro a chegar a um local que é notícia, pedimos que nos envie os seus vídeos ou fotografias para euvi@tvi.pt.