Linda Hamilton volta à saga do "Exterminador Implacável"

Quase três décadas depois, Linda Hamilton está de regresso à saga do "Exterminador Implacável". "Destino Sombrio", está a partir de hoje nos cinemas. Trata-se de uma sequela do "Dia do Julgamento", estreado em 1991. Marca ainda o reencontro do personagem de Arnold Schwarzenegger com a não menos icónica Sarah Connor.

