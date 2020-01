Depois da estreia em 1995 e da sequela em 2003, as personagens de Mike Lowrey e Marcus Burnett voltam ao grande ecrã. Desta vez, a dupla de polícias junta-se para derrubar um cartel de droga em Miami.

Sobre "Cinebox"

Todos os destaques do cartaz nacional, as novidades do circuito internacional e muitas entrevistas exclusivas estão garantidos, todas as semanas, no magazine de cinema da TVI24.

O Cinebox é um dos programas pioneiros da TVI24, com edição e apresentação de Vítor Moura e Maria João Rosa.