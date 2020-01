A história é real. Um segurança foi confundido com um terrorista, nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996. Clint Eastwood chama-lhe "tragédia americana".

Sobre "Cinebox"

Todos os destaques do cartaz nacional, as novidades do circuito internacional e muitas entrevistas exclusivas estão garantidos, todas as semanas, no magazine de cinema da TVI24.

O Cinebox é um dos programas pioneiros da TVI24, com edição e apresentação de Vítor Moura e Maria João Rosa.