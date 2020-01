O novo filme com Nicolas Cage tem um jaguar e um assassino à solta num navio

Nicolas Cage tem apostado nos cinema de série B. O mais recente exemplo é "Instinto Predador", um thriller de ação com um jaguar e um assassino à solta num navio de carga.

O elenco do filme conta com Nicolas Cage, Famke Janssen e Kevin Durand.

