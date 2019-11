Português trabalhou no novo filme do universo "Frozen"

"Frozen II: o Reino do Gelo" chega esta quinta-feira aos cinemas de todo o país. Na vasta equipa da Disney envolvida na aventura animada esteve Afonso Salcedo, um português radicado nos Estados Unidos com créditos em várias animações da Pixar.

