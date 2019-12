Scarlett Johansson regressa ao grande ecrã com "Black Widow"

Natasha Romanoff, interpretada por Scarlett Johansson, deixa os "Avengers" e chega ao cinema com uma carreira a solo, num filme original. A viuva negra vai contracenar com caras conhecidas como Florence Pugh e David Harbour.

Sobre "Cinebox"

Todos os destaques do cartaz nacional, as novidades do circuito internacional e muitas entrevistas exclusivas estão garantidos, todas as semanas, no magazine de cinema da TVI24.

O Cinebox é um dos programas pioneiros da TVI24, com edição e apresentação de Vítor Moura e Maria João Rosa.