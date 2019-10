"Um Dia de Chuva em Nova Iorque" é o novo filme de Woody Allen

O novo filme de Woody Allen chega a Portugal, depois de ter ficado sem estreia nos Estados Unidos. "Um dia de chuva em Nova Iorque" foi para a gaveta, depois de uma filha adotiva ter acusado o cineasta de abuso sexual. Um caso antigo que não deu em nada, mas que gerou incómodo. Timothée Chalamet até doou os honorários do filme a organizações do movimento #metoo.

