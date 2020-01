Um dos filmes-sensação de 2019 está a chegar aos cinemas portugueses

"The Farewell" (A Despedida), de Lulu Wang, conta a história de uma mentira verídica numa família chinesa.

Uma comédia dramática sobre os valores da família que conta com as interpretações de Shuzhen Zhao, Awkwafina e X Mayo.

Sobre "Cinebox"

Todos os destaques do cartaz nacional, as novidades do circuito internacional e muitas entrevistas exclusivas estão garantidos, todas as semanas, no magazine de cinema da TVI24.

O Cinebox é um dos programas pioneiros da TVI24, com edição e apresentação de Vítor Moura e Maria João Rosa.