“O Benfica é fraco com os fortes e forte com os fracos”

O Benfica perdeu, no sábado, frente em SC Braga por 1-0, no Estádio da Luz. Manuel Serrão diz que já tinha constatado que o Benfica apresenta muitas debilidades quando enfrenta equipas mais fortes.

Sobre "Prolongamento"

O rescaldo da jornada desportiva do fim-de-semana é, à segunda-feira, na TVI24, com uma nova imagem onde sobressaem leões, águias e dragões.



Um programa com reportagens, entrevistas e debates, apresentado por Joaquim Sousa Martins e com um painel exemplar - Luís Filipe Menezes pelo Sporting, Pedro Guerra, pelo Benfica, e Manuel Serrão, pelo FC Porto.



Às segundas-feiras, todos os adeptos têm voz sobre a jornada!