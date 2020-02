“A agressão de Pepe é bárbara, até fez manchete no AS, em Espanha”

O comentador da TVI, Rui Pedro Braz, analisou as queixas do Benfica sobre alguns dos lances que marcaram o Clássico com o Porto. Os encarnados vão pedir processos disciplinares aos jogadores Marega e Pepe. O clube da luz pede a despenalização dos cartões amarelos de Weigl e Vlachodimos no clássico.

Sobre "Mais Bastidores"