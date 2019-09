Luís Vilar acredita que a responsabilidade do mau momento que o Sporting atravessa é inteiramente de Frederico Varandas e da estrutura que colocou à sua volta, que não foi de todo bem pensada.

O comentador lembrou, no programa Mais Bastidores da TVI24, que há um passado trágico do Sporting e recordou também que, nos últimos meses do mandato de Bruno de Carvalho, já tinha avisado que seriam nencessários pelo menos três anos para recuperar do "estrago" do ex-presidente.

Para Luís Vilar, Frederico Varandas tem feito melhor a nível financeiro do que desportivo e apontou que o Sporting já vai no quinto treinador... em 13 meses de mandato.