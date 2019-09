"Acho que o único que atendeu o telefone foi o Silas…"

Manuel Serrão comentou a escolha de Frederico Varandas por Silas para substituir Leonel Pontes. O comentador do FC Porto lembrou a quantidade de treinadores a quem o presidente do Sporting ligou antes de avançar para o antigo treinador do Belenenses.

Para Manuel Serrão, a obrigação do Sporting é terminar o campeonato em terceiro lugar e Frederico Varandas deve assumir isso mesmo.

