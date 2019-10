"Acho que se atirou um bocadinho de gasolina para a fogueira"

Luís Filipe Menezes acredita que o Sporting precisa de apaziguar a relação com as claques sem que haja uma capitulação, considerando que o corte de relações peca por tardio.

O comentador considera, no entanto, que é injusto imputar as culpas da situação do Sporting excusivamente a Frederico Varandas e restante direção, acrescentando que as vitórias podem ajudar, mas não são o fundamental, neste momento.

Luís Filipe Menezes acredita que as claques têm sido um problema em Portugal e em vários sítios do mundo, lembrando o fenómeno do hooliganismo em Inglaterra nos anos 1990.

Luís Filipe Menezes compara mesmo a situação no Sporting ao ataque da Turquia aos kurdos ou as manifestações da Catalunha.

