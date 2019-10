"Acusações de falta de profissionalismo de Danilo não têm fundamento"

Rui Pedro Braz comparou os números de Danilo com outros médios de qualidade, a saber William Carvalho, Rúben Neves e André Gomes, e chegou à conclusão que se trata do medio defensivo com melhores registos por jogo esta epoca.

O comentador lembrou os dois episódios menos positivos que Danilo protagonizou dentro e fora de campo - no Algarve e frente ao Feyenoord -, mas recordou que o capitão pediu desculpa no balneário e à equipa técnica, o que acabou por cair bem ao grupo de trabalho.

