"Adeptos do Porto querem ver a situação do clube esclarecida publicamente"

O próximo ato eleitoral já está a mexer com o Futebol Clube do Porto. O comentador da TVI, Rui Pedro Braz, analisou, esta quinta-feira, a lista de alternativas ao presidente Pinto da Costa, no programa Mais Bastidores.

Sobre "Mais Bastidores"