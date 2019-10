"Adeptos vão continuar a silenciar este comportamento das claques"

As claques do Sporting pediram a demissão de Frederico Varandas no final do jogo, mas os restantes adeptos assobiaram as claques, reprovando o comportamento.

Rui Pedro Braz lembrou que não foi a primeira que isto aconteceu e sublinhou que a rotura do Sporting com as claques não aconteceu por causa dos insultos à direção, mas por causa da escalada de violência.

