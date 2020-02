Agressão a dirigentes do Sporting “foi preparada de forma cirúrgica”

A TVI teve acesso ao auto de denúncia de Miguel Afonso e Filipe Osório de Castro, membros do conselho diretivo do Sporting que dizem ter sido agredidos por elementos da claque Juve Leo, após o dérbi de futsal com o Benfica.

Henrique Machado, editor de Justiça da TVI, analisou a situação tensa que se vive no Sporting, que culminou nas agressões de dois dirigentes leoninos.

