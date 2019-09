Seferovic marcou o golo da vitória frente ao Moreirense, isto depois de ter causado polémica ao mandar calar os adeptos do Benfica na Luz depois de ter marcado frente ao Leipzig.

Rui Pedro Braz elogiou Seferovic no programa Mais Bastidores, na TVI24, acreditando que pode voltar a ser o "empregado do mês" do Benfica, para usar a metáfora de Bruno Lage.