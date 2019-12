"Ainda vão inventar alguma coisa" para desvalorizar golo de Zé Luís

Manuel Serrão, Pedro Guerra e Luís Filipe Menezes analisam a vitória do Porto contra o Paços de Ferreira.

Manuel Serrão afirmou que o primeiro golo, marcado por Loum, concretiza na equipa do Porto mais uma dificuldade para Uribe, que vê o jogador a afirmar-se cada vez mais.

O comentador disse que o golo de Loum foi uma boa forma de começar o jogo que ficou marcado por um golo fantástico de Zé Luís. Porém, Manuel Serrão diz que o brilhantismo do golo vai passar despercebido na Europa.

"Ainda alguém há de inventar alguma coisa", afirma o comentador.

Luís Filipe Menezes defende que o golo foi dos melhores do campeonato até ao momento.

No entanto, Manuel Serrão lança duas questões que permanecem depois dos noventa minutos: porque é que Uribe não joga? Porque é que Luís Dias não sai do banco?

