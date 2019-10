"Alguns jogadores do Alverca, se o telefone tocasse, podiam estar no Sporting"

Cândido Vilar considera que este é um dia terrível para o Sporting e a sua história, uma noite negra que vai ser lembrado durante muitos anos, num jogo que os leões tinham obrigação de vencer.

O comentador acredita que a linha que separa a qualidade do futebol da primeira liga do Campeonato Nacional de Séniores é ténue, defendendo mesmo que há jogadores do Alverca que podiam estar no Sporting e vice-versa.

