“Ao fim de tantas situações, o Marega conseguiu pôr isto [racismo] na agenda”

Manuel Serrão espera que não haja uma segunda ocasião que leva Marega a abandonar, novamente, o relvado. O comentador da TVI entende que os jogadores do FC Porto fizeram bem em continuar em campo. Serrão realça ainda a solidariedade demonstrada pelos jogadores do Vitória de Guimarães que tentaram fazer com que o avançado maliano mudasse de ideias.

Sobre "Prolongamento"