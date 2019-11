“Apenas a Torcida Verde e a Brigada serão reconhecidas pelo Sporting como claque”

A Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto já deu provimento à solicitação feito pelo Sporting, com vista à suspensão/anulação da Associação Juventude Leonina e Diretivo Ultras XXI. As duas claques ficam assim oficialmente ilegalizadas e intensifica-se o desentendimento com o presidente Frederico Varandas.

