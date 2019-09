O abraço entre Sérgio Conceição e Shoya Nakajima no final da partida frente ao Santa Clara não passou despercebido aos adeptos.

Rui Pedro Braz elogiou o japonês no programa Mais Bastidores, na TVI24. Para o comentador, não há muitos jogadores no plantel do FC Porto com capacidade para segurar a bola e explorar os espaços interiores.

O japonês cumpriu com o que lhe foi pedido por Conceição e aquele abraço no final do encontro significa que tudo ficou sanado entre os dois e que o técnico pode contar com o avançado para o final da temporada.