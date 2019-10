“As claques voltaram a vaiar Frederico Varandas no final do jogo”

A contestação ao presidente do Sporting continua presente em Alvalade. Nuno Dias realça, que apesar da vitória, as claques leoninas entoaram cânticos contra Frederico Varandas depois do apito final, quando a equipa agradecia aos adeptos.

