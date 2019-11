Aston Martin Red Bull faz o primeiro "pit stop" com gravidade zero

Também podia ser coisa de filme, mas aconteceu mesmo. A Aston Martin Red Bull Racing voltou a fazer história na fórmula 1. Depois do recorde da troca de pneus em menos de dois segundos no Grande Prémio do Brasil, a equipa conseguiu outra proeza, um "pit stop" a mais de 10 mil metros de altitude com gravidade zero.

