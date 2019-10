"Balneário tem de ser um lugar sagrado e blindado"

Rui Pedro Braz acredita que Gonzalo Plata se "esticou" com o direto nas redes sociais a mostrar as imagens da festa do Sporting, depois da vitória frente ao Vitória de Guimarães.

O comentador defende, em situações normais, medidas severas para quem mostra o que se passa no balneário, mas, atendendo ao momento que o Sporting atravessa, os leões não devem fazer disto um caso.

