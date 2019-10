"Benfica contratava melhor antes de começar a apostar na formação"

Rui Pedro Braz acredita que o Benfica continua a contratar muito, embora menos do que o já fez no passado.

O comentador defende, no entanto, uma reflexão: são menos as contratações que chegam a titulares no Benfica. Esta época, apenas Raul de Tomas é titular, mas não é garantido que assim continue.

Rui Pedro Braz fez as contas: nos últimos cinco anos, apenas sete das 42 contratações que o Benfica fez foram chegaram à titularidade absoluta.

O Benfica faz contratações que acabam por não ser reforços: por exemplo, Rui Pedro Braz acredita que Caio Lucas nunca vai ser titular no Benfica.

Apesar disso, o Benfica tem feito contratações que, apesar de não se assumirem como titulares, acabaram por dar retorno finaceiro, como foram os casos de Raul Jimenez, Talisca ou Jovic.

Rui Pedro elogiou Luís Filipe Vieira por conseguir fazer dinheiro com jogadores que não são titulares, seja através de vendas, empréstimos, etc.

Sobre "Mais Bastidores"