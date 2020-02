“Benfica e Porto ainda vão escorregar até ao final do campeonato”

O Benfica segue em primeiro. Os encarnados derrotaram esta segunda-feira o Gil Vicente, pela margem mínima. Pressionados pelo resultado do FC Porto, que venceu contra o Portimonense um dia antes, os jogadores de Rui Vitória cumpriram e recuperaram a liderança do campeonato.

O comentador da TVI24, Rui Pedro Braz, analisou esta terça-feira a prestação do Benfica no jogo que voltou a colocar os encarnados no topo da classificação, no Mais Bastidores.

