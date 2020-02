"Benfica queixa-se da arbitragem, mas já houve Clássicos bem piores"

Rui Pedro Braz analisou as queixas do Benfica em relação à arbitragem do Clássico com o Porto. O clube da luz vai pedir processos disciplinares aos jogadores Marega e Pepe. Os encarnados pedem ainda a despenalização dos cartões amarelos de Weigl e Vlachodimos, no Clássico.

Sobre "Mais Bastidores"