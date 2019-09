Rui Pedro Braz criticou a direção de Bruno de Carvalho, afirmando que transformou o Sporting num clube de arruaça, violência e confrontos violentos, como os que se viveram esta noite em Alvalade, depois da derrota frente ao Rio Ave.

O comentador dirigiu ainda, no Mais Bastidores da TVI24, duras palavras aos adeptos mais jovens do Sporting que, no final da partida, se mostraram mais interessados em dividir os sportinguistas.

Rui Pedro Braz lembrou que durante o período em que o Sporting esteve 17 anos sem vencer o campeonato, o estádio de Alvalade estava sempre cheio, algo de que esses adeptos não se recordam.