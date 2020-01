Bruno Fernandes: “É o melhor jogador a atuar em Portugal”

Está iminente a saída de Bruno Fernandes de Alvalade, mas o médio vai jogar o dérbi frente ao Benfica na sexta-feira. Rui Pedro Braz garante que Jorge Mendes ainda está em Manchester a negociar o passe do capitão leonino com o United. Cândido Costa enaltece a qualidade do número oito do Sporting e diz que é o melhor jogador a atuar em Portugal.

