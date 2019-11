“Bruno Fernandes fez questão de parabenizar a grande atitude da equipa”

Bruno Fernandes foi o homem do jogo do confronto europeu frente ao PSV. O capitão do Sporting fez dois golos e apontou duas assistências e acabou por ser eleito pela UEFA como o melhor jogador da quinta jornada da Liga Europa. O internacional português acabou por realçar a atitude em campo dos companheiros, após o apito final, nas redes sociais.

Sobre "Mais Bastidores"