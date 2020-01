Bruno Fernandes joga dérbi: “Há sempre um risco”

Jorge Mendes esteve esta quinta-feira em Manchester a ver o jogo do United frente ao Wolverhampton. O empresário deverá estar a acertar os últimos detalhes da transferência do capitão do Sporting. Cândido Costa não esconde que é sempre um risco Bruno Fernandes jogar o jogo frente ao Benfica, por correr um risco de lesão.

